Вік – не перешкода: оригінальні бутси Ібрагімовича, у яких він розриває Серію А – фото

Златану Ібрагімовичу вже 40 років, але на цьому шведський нападник не зациклюється. Футболіст Мілана продовжує тішити фанатів своєю результативністю.

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40-річний шведський форвард Мілана Златан Ібрагімович цікаво вирішив нагадати про свій вік. Нападник надрукував на бутсах своє ім'я "Златан", а поруч додав цифру "40", яка натякає на те, скільки шведу років.

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Світлину оригінальних бутсів Ібрагімович виклав нас своїй сторінці в інстаграмі. Нагадаємо, що шведський форвард – найстаріший футболіст італійської Серії А.

Нагадування,

– коротко підписав Златан.



Бутси Ібрагімовича / Фото з instagram.com/iamzlatanibrahimovic

Ібрагімович у 2020 році повернувся у Мілан, підписавши угоду до кінця червня 2022 року. У сезоні-2021/2022 відіграв за "россонері" 6 матчів в усіх турнірах, у яких забив 3 голи та віддав 2 асисти.

У попередньому поєдинку з Ромою Златан забив один із голів, який приніс перемогу Мілану (1:2).

Нещодавно швед також відзначився із знаком мінус. У грі проти Болоньї гравець курйозно зрізав м'яч головою у власні ворота після розіграшу кутового від господарів. Це був перший автогол у кар'єрі Ібрагімовича.

Наступний матч Мілан проведе 3 листопада проти Порту у Лізі чемпіонів.