Вихованці Динамо влаштували бойкот проти матчу з суперником із країни-партнера Росії

Вихованці Академії київського Динамо 2009-го року народження беруть участь на міжнародному турнірі у Болгарії. Однак кияни зіткнулись із проблемою після жеребкування.

Жереб звів київський клуб в одну гру з сербською Црвеною Звєздою. Після чого Динамо прийняло єдине правильне та патріотичне рішення – очної зустрічі із сербами не буде.

Цікаво Союзниця Росії запросила вихованців Динамо на збори: кияни відзначились патріотизмом

Жодних матчів із партнерами Росії

В українському клубі враховували те, що перша команда Црвени Звєзди спокійно брала участь на турнірі у Росії та зіграла проти Зеніта (2:1). Також слід пригадати гру сербів проти цього російського клубу, яка відбулась восени 2022 року.

У тому матчі були провокації від уболівальників. Фанати скандували "братське гасло" "Росіяни і серби – браття навіки". Також на трибунах стадіону були присутні банери із символами "V" та "Z", якими окупанти позначають свою військову техніку, яка їде знищувати Україну та руйнувати життя її народу.

Також одним із спонсорів сербського клубу є російська компанія "Газпром", яка фінансує війну в Україні. Тому Динамо відмовилось проводити гру проти союзників країни-терориста.

Усі інші матчі киян відбудуться згідно з регламентом турніру в Болгарії.

Нагадаємо, що 15 липня з'явилась інформація, що Сербія організує спортивно-реабілітаційний табір для юнацької та дитячої команд Академії футболу київського Динамо. Уряд цієї країни обіцяв покрити усі витрати українського клубу.

Однак на таку пропозицію "біло-сині" відповіли відмовою. Причина все та ж – Сербія є міцним партнером Росії у війні проти України.