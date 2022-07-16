9-річний вихованець Руха зібрав 120 тисяч гривень на автомобіль для ЗСУ

9-річний Лука Аронов разом з волонтерами придбав автомобіль для Збройних сил України. також юний футболіст планує зібрати кошти ще на 2 автомобіля.

Футболіст оригінальним способом зібрав гроші на автомобіль для ЗСУ

Метою Луки було зібрати 90 тисяч гривень на автомобіль, але вдалось зібрати дещо більше – 120 тисяч. Завдяки цим коштам волонтери змогли придбати автомобіль, який вже допомагає нашим захисникам на фронті.

До речі Паралімпійська чемпіонка зібрала понад 13 тисяч доларів для допомоги Каразінському університету

Батько хлопця Артем Аронов розповів, яким чином його синові вдалося зібрати таку суму коштів.

Родичам та друзям одного з наших тренерів, які перебувають на фронті, потрібен був автомобіль. Ми разом з волонтерами вирішили долучитись до збору коштів на машину. Ми вирішили розіграти в соцмережах відомі марки "русскій воєнний корабль" ... Все і таким чином зібрати кошти,

– сказав Артем.



Лука Аронов / Фото ФК Рух

Лука не зупиняється на досягнутому та зараз збирає на ще 2 автомобілі для наших захисників

"Я вважаю, що в такий час кожен українець повинен приносити користь своїй країні, тому ми вирішили збирати кошти для наших військових. Мені приємно, що мене відзначив Максим Козицький, але хочу сказати, що це не лише моя заслуга, але й усіх людей, які надсилали кошти, та волонтерів, які нам допомагали", – сказав Лука.

Як долучитися до благодійного збору