Дебют мрії: вихованець Барселони забив гол на 33-й секунді свого перебування на полі – відео

У неділю, 22 жовтня, Барселона у десятому турі Ла Ліги приймала на своєму полі Атлетік із Більбао. У цьому матчі дебютував вихованець каталонців Марк Гую.

Каталонці виходили на цей матч перебуваючи на четвертій позиції в чемпіонаті Іспанії. Вони відставали від лідерів на 4 очки, то ж поєдинок із басками був чудовим шансом максимально наблизитися до першого місця, пише 24 Канал.

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Фантастичний дебют вихованця Барселони

Барселона протягом матчу мала територіальну перевагу, проте довго не могла перетворити її на забитий гол. За 10 хвилин до кінця основного часу головний тренер каталонського клубу вирішив кинути у бій вихованця Ла Масії – 17-річного Марка Гую.

Дебют юного іспанця виявився просто казковим. Хлопчині знадобилося лише 33 секунди, щоб потрапити до протоколу матчу. Він отримав пас від Жоау Фелікса біля штрафного майданчику та вже другим дотиком відправив м'яч у сітку воріт.

Дивіться відео дебютного гола Марка Гую

Цей гол став єдиним у грі та приніс каталонцям мінімальну перемогу, а іспанський форвард установив нове досягнення для Барселони у XXI столітті. Марк Гую став наймолодшим гравцем клубу, який відзначився забитим м'ячем у дебютному поєдинку.

. Наступний матч Барселона зіграє у Лізі чемпіонів проти донецького Шахтаря. Поєдинок відбудеться в Іспанії 25 жовтня, початок о 19:45.

Відеоогляд матчу Барселона – Атлетік Більбао