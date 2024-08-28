Париж зустрів оваціями стоячи: Україна взяла участь у церемонії відкриття Паралімпіади-2024

Ввечері 28 серпня розпочалась церемонія відкриття літніх Паралімпійських ігор-2024. Близько 4400 спортсменів взяли участь у ході на урочистій події.

Атлети під час параду країн крокують від площі Клемансо Єлисейськими полями до самої площі Згоди. Урочиста програма запланована на 3,5 години, повідомляє 24 Канал.

До теми Онлайн-трансляція церемонії відкриття Паралімпійських ігор-2024 у Парижі

Вихід українських спортсменів на церемонії відкриття Паралімпіади-2024

Від України на Паралімпійські ігри у Париж поїхали 140 спортсменів. Українці змагатимуться у 17-ти із 22-х видів спорту. Це рекордна кількість дисциплін для нашої країни в історії Паралімпіади.

Синьо-жовтий прапор на церемонії відкриття пронесли фехтувальниця Олена Федота-Ісаєва та веслувальник Роман Полянський.

Представники України вже пройшли по паралімпійському селищу і невдовзі вийдуть на головну арену Паралімпіди-2024 в Парижі.

Українці пройшли олімпійським селищем: дивіться відео

Українська парафехтувальниця Наталія Морквич у своїх соцмережах поділилася фото з церемонії відкриття Паралімпійських ігор-2024.



Українки на церемонії відкриття Паралімпіади-2024 / Скриншот з інстаграму Морквич

Українські спортсмени взяли участь у церемонії відкриття. Форма, яку розробили спеціально під Паралімпійські ігри, просто розкішна. У цьому дизайні втілення усієї України, яка вже не один рік виборює свою незалежність.

Відео виходу України