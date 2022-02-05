Скейтбординг замінить бокс

МОК затвердив 28 видів спорту, які гарантовано відбудуться на Олімпійських іграх 2028. Як і очікувалося, бокс, важка атлетика та сучасне п'ятиборство не включені до початкової програми Ігор у Лос-Анджелесі.

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У МОК повідомили, що ці види спорту можуть додати до програми під час сесії комітету у 2023 році, якщо міжнародні федерації продемонструють, що розв'язують проблеми у своїх видах спорту.

Водночас до програми Олімпіади-2028 включили скейтбординг, спортивне скелелазіння та серфінг. Крім того, Лос-Анджелес зможе запропонувати додаткові види спорту у 2023 році.

Чому бокс та інші види спорту виключили з програми Олімпіади

У грудні 2021 року МОК висунув умови AIBA (Міжнародна асоціація аматорського боксу), IWF (Міжнародна федерація важкої атлетики) та UIPM (Міжнародна федерація п'ятиборства):