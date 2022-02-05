Скейтбординг замінить бокс
МОК затвердив 28 видів спорту, які гарантовано відбудуться на Олімпійських іграх 2028. Як і очікувалося, бокс, важка атлетика та сучасне п'ятиборство не включені до початкової програми Ігор у Лос-Анджелесі.
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У МОК повідомили, що ці види спорту можуть додати до програми під час сесії комітету у 2023 році, якщо міжнародні федерації продемонструють, що розв'язують проблеми у своїх видах спорту.
Водночас до програми Олімпіади-2028 включили скейтбординг, спортивне скелелазіння та серфінг. Крім того, Лос-Анджелес зможе запропонувати додаткові види спорту у 2023 році.
Чому бокс та інші види спорту виключили з програми Олімпіади
У грудні 2021 року МОК висунув умови AIBA (Міжнародна асоціація аматорського боксу), IWF (Міжнародна федерація важкої атлетики) та UIPM (Міжнародна федерація п'ятиборства):
- AIBA має продемонструвати, що вона успішно розв'язала проблеми, пов'язані з її управлінням, фінансовою прозорістю та стійкістю, а також процесів суддівства;
- IWF повинна впоратися з випадками застосування допінгу та забезпечити незалежність своєї антидопінгової програми;
- UIPM має завершити свою пропозицію щодо заміни верхової їзди та загального формату змагань, а також продемонструвати значне зниження вартості та складності, покращення безпеки, доступності, універсальності та привабливості для молоді та широкої публіки.