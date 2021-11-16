Виграли групу: Україна U-17 сенсаційно обіграла Португалію, двічі поступаючись у рахунку
Джерело:24 канал
Збірна України U-17 провела третій матч у кваліфікації Євро-2022 (U-17). Підопічні Олега Кузнєцова переграли команду Португалії, двічі поступаючись у рахунку, і вийшли в елітний раунд кваліфікації.
Україна U-17 – Португалія U-17 3:2
Голи: Гусєв, 43, Дзень, 61, Кремчанин, 81 – Гонсалвеш, 13 (пен.), Родрігеш, 57
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Матч розпочався не дуже добре для "синьо-жовтих", оскільки вже на 13-й хвилині вони опинилися в ролі тих, хто відіграє. Наш воротар Кравець порушив правила у своєму штрафному майданчику, і Гонсалвеш з пенальті відкрив рахунок. Але на перерву команди пішли за рівного рахунку. Гол у складі гостей на 43-й хвилині забив Гусєв.
На 57-й хвилині португальці знову вийшли вперед. Після розіграшу кутового відзначився Родрігеш.
Але вже на 61-й хвилині Дзень зрівняв рахунок. А на 81-й хвилині Кремчанин вивів "синьо-жовтих" уперед.
- До елітного раунду кваліфікації, який відбудеться навесні 2022 року, виходять по дві найсильніші збірні 13-ти груп, а також чотири найкращі команди, що посядуть третє місце за результатами зустрічей із першою та другою збірними своєї четвірки. Збірні Нідерландів та Іспанії отримали прямі перепустки до еліт-раунду.
- Збірна Ізраїлю на правах господаря Євро отримала автоматичну путівку до фінальної стадії турніру, яка пройде в травні 2022 року. Туди ж потраплять переможці восьми груп еліт-раунду та сім кращих других команд.