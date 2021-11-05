Відверте зізнання ексгравця іспанського клубу: футболіст розповів про свою бісексуальність

Колишній футболіст іспанської Мурсії анонімно розповів про свою бісексуальність. Ексгравець надіслав лист до місцевої редакції.

Надихнувся Кавалло

Ексфутболіст вирішив не називати своє ім'я та прізвище. Насамперед колишнього гравця надихнув вчинок австралійського футболіста Джошуа Кавалло.

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"Передусім я хочу щиро подякувати Джошуа Кавалло за те, що він відкрив свої почуття всім нам. А тепер скажу і я: так, можна грати у футбол, будучи геєм, бісексуалом, як я себе визначаю. Завжди було складно сперечатися із самим собою про те, чи маю я відкритися не лише тим, хто мене любить, а й усьому світу. Я вирішив підтримати меседж, який кілька днів тому розпочав Джошуа", – написав ексфутболіст.

Спортсмен також наголосив, що ця тема вкрай важлива, тому говорити про неї необхідно.

Не хочу розкривати своє ім'я, бо вірю, що сам сенс важливіший. Вважаю, що важливо було зробити цей крок та розповісти про своє особисте життя. Збоку може здаватися, що говорити про це необов'язково. Але, на жаль, зараз це не зовсім так,

– зазначив колишній футболіст Мурсії.

Відверте зізнання Джошуа Кавалло