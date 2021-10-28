Відсвяткував ювілей перемогою: Маліновський провів 100 матч за Аталанту

Аталанта 27 жовтня здобула переконливу перемогу на виїзді над Сампдорією (1:3). Руслан Маліновський провів ювілейний матч за бергамівців.

Ювілейний матч Маліновського

Руслан Маліновський отримав місце у стартовому складі проти Сампдорії. Українець провів на полі 77 хвилин та був замінений на росіянина Алєксєя Міранчука. На момент заміни рахунок у зустрічі вже був 1:2 на користь клубу з Бергамо.

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Наприкінці матчу Аталанта забила втретє. У підсумку – 1:3 переконлива перемога бергамівської команди. Для Руслана цей поєдинок став 100-м ювілейним за італійців.

Після цього переможного матчу Аталанта з 18 очками йде на 5 місці у таблиці італійської Серії А.

У Лізі чемпіонів клуб розташовується на третій позиції у групі F. Лідирує Манчестер Юнайтед, а друге місце посідає Вільярреал.

У новому сезоні-2021/2022 Маліновський вже встиг відіграти за італійську команду 13 зустрічей в усіх турнірах, у яких забив 2 голи та віддав одну результативну передачу. Також у його пасиві 3 жовті картки.

Кар'єра Маліновського в Аталанті