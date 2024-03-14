"У французької влади є усі можливості": Саладуха про заборону в'їзду росіянам на Олімпіаду-2024

Виконувачка обов’язків президентки Федерації легкої атлетики України та депутатка Ольга Саладуха прокоментувала слова мера Парижа щодо небажання бачити росіян на Олімпіаді. Вона вкотре нагадала, як росіяни та білоруси зможуть не потрапити на турнір.

Саладуха подякувала меру Парижа Анн Ідальго за принциповість. Нещодавно вона заявила, що воліла б, аби росіян не було на Олімпійських іграх у столиці Франції.

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Саладуха про заборону росіянам на в'їзд до Франції

Цілком природне бажання не мати нічого спільного з людьми, в яких руки по лікоть у крові. Насправді у французької влади є усі можливості це влаштувати. Достатньо на урядовому рівні заборонити в’їзд російським спортсменам та пролукашенківським білорусам,

– заявила Саладуха.

Також колишня легкоатлетка нагадала, наскільки в Росії спорт пов'язаний з політикою.

"Це просте рішення позбавить олімпійський рух від великої ганьби. Тут справа виключно в політичній волі, усі підстави для таких дій існують. Бо ми бачимо яким є насправді є російський спорт – тотально залежним від волі диктатора, підлабузницьким, агресивним, мілітаристським. З такими якостями росіянам нічого робити у великій спортивній родині", – зазначила вона.

Саладуха сподівається, що росіян та білорусів все ж таки не допустять Олімпійських ігор:

"Щиро сподіваюся, що так чи інакше представників РФ на Олімпіаді не буде. І в Парижі ми побачимо справжнє свято спорту – чесне, конкурентне, захоплююче. І жоден путініст чи прихильник Лукашенка нам його не зіпсує".

За яких умов росіяни можуть не потрапити на Олімпіаду