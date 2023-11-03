"Частка мене залишилася в Україні": Луческу сентиментально попрощався на пресконференції

Головний тренер Динамо Мірча Луческу подав у відставку після програного матчу в українському дербі. На фінальній зустрічі з журналістами румунський спеціаліст попрощався з Динамо та Україною.

Київське Динамо в конкурентному матчі поступилося донецькому Шахтарю з рахунком 0:1. Після поєдинку наставник "біло-синіх" Мірча Луческу оголосив про відставку.

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Луческу: Дякую Україні за 15 прекрасних років

На післяматчевій пресконференції 78-річний тренер поспілкувався з журналістами. Він подякував обом українським командам, яким віддав 15 років кар'єри. А також керівництву клубів.

Не хочу говорити про гру. Хочу сказати, що 15 років віддав футболу в Україні та вирішив закінчити кар'єру. Це моя остання гра. Подякував гравцям Шахтаря та Динамо. Сподіваюся, частка мене залишилася в Україні. Вдячний президенту Шахтаря Рінату Ахметову та президенту Динамо Ігорю Суркісу. Хотілося закінчити інакше, але всьому приходить кінець. І кар'єрі гравця, і кар'єрі тренера,

– заявив Луческу.

Містер зізнався, що йому важко далися останні роки роботи в Динамо. Все через війну, яку розпочала Росія. Крім того, наставник взяв провину за останні негативні результати команди на себе.

"Мені було складно пережити війну, ці хвилини мовчання... З роками стаєш дуже сентиментальним. Весь час думаю про тих, хто гине на фронті, мирне населення. Це складно поєднувати з футболом. Дякую Україні за 15 прекрасних років. Усім миру та здоров'я. І щасливого майбутнього.

З початку війни я був тут, я не їхав. Команда у нас молода, і, можливо, мій тиск був надто великим. І я беру відповідальність за останні результати. Всім дякую", – сказав Луческу.

Стосовно самого матчу, то румун вкотре відзначив молодий вік своїх гравців. На його думку, саме досвіду не вистачило "біло-синім" для успіху.

Якщо все ж таки сказати про матч, то перемогла більш досвідчена команда. Ми своїх шансів не використали. Динамо має майбутнє, має молодь. Однак потрібно багато працювати, щоб досягти успіху. Впевнений, що майбутнє має і Динамо, і Україна,

– розповів Луческу.

Досягнення Луческу в Україні