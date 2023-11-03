"Частка мене залишилася в Україні": Луческу сентиментально попрощався на пресконференції
Головний тренер Динамо Мірча Луческу подав у відставку після програного матчу в українському дербі. На фінальній зустрічі з журналістами румунський спеціаліст попрощався з Динамо та Україною.
Київське Динамо в конкурентному матчі поступилося донецькому Шахтарю з рахунком 0:1. Після поєдинку наставник "біло-синіх" Мірча Луческу оголосив про відставку.
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Луческу: Дякую Україні за 15 прекрасних років
На післяматчевій пресконференції 78-річний тренер поспілкувався з журналістами. Він подякував обом українським командам, яким віддав 15 років кар'єри. А також керівництву клубів.
Не хочу говорити про гру. Хочу сказати, що 15 років віддав футболу в Україні та вирішив закінчити кар'єру. Це моя остання гра. Подякував гравцям Шахтаря та Динамо. Сподіваюся, частка мене залишилася в Україні. Вдячний президенту Шахтаря Рінату Ахметову та президенту Динамо Ігорю Суркісу. Хотілося закінчити інакше, але всьому приходить кінець. І кар'єрі гравця, і кар'єрі тренера,
– заявив Луческу.
Містер зізнався, що йому важко далися останні роки роботи в Динамо. Все через війну, яку розпочала Росія. Крім того, наставник взяв провину за останні негативні результати команди на себе.
"Мені було складно пережити війну, ці хвилини мовчання... З роками стаєш дуже сентиментальним. Весь час думаю про тих, хто гине на фронті, мирне населення. Це складно поєднувати з футболом. Дякую Україні за 15 прекрасних років. Усім миру та здоров'я. І щасливого майбутнього.
З початку війни я був тут, я не їхав. Команда у нас молода, і, можливо, мій тиск був надто великим. І я беру відповідальність за останні результати. Всім дякую", – сказав Луческу.
Стосовно самого матчу, то румун вкотре відзначив молодий вік своїх гравців. На його думку, саме досвіду не вистачило "біло-синім" для успіху.
Якщо все ж таки сказати про матч, то перемогла більш досвідчена команда. Ми своїх шансів не використали. Динамо має майбутнє, має молодь. Однак потрібно багато працювати, щоб досягти успіху. Впевнений, що майбутнє має і Динамо, і Україна,
– розповів Луческу.
Досягнення Луческу в Україні
- Зазначимо, що Мірча Луческу є одним з найтитулованіших тренерів світу.
- Він рекордні 12 років тренував донецький Шахтар. Разом з "гірниками" він здобув 8 золотих нагород чемпіонату України, 6 разів вигравав Кубок України та 7 раз Суперкубок. У 2009 році він привів Шахтар до перемоги в Кубку УЄФА.
- У 2020 році Луческу очолив київське Динамо. У свій перший сезон він виграв три титули: чемпіонат, Кубок та Суперкубок. Проте надалі результати команди погіршилися.
- У незавершеному через війну сезоні 2021/22 кияни зайняли 2 місце, у 2022/23 фінішували лише 4-ми. А в нинішньому сезоні "біло-сині" взагалі скотилися на ганебний 7-й рядок таблиці.