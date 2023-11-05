Ніколи такого не говорив: Луческу спростував заяву про завершення тренерської кар'єри
Джерело:Fanatik.ro
Один з найтитулованіших тренерів світу Мірча Луческу вирішив повернутися на батьківщину. Попри поважний вік румунський фахівець сподівається продовжити займатися улюбленою справою.
Після поразки від донецького Шахтаря (0:1) Мірча Луческу оголосив про відставку з посади головного тренера Динамо. Румун віддав 15 років життя роботі з українськими грандами.
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Журналісти все переплутали
На фінальній пресконференції 78-річний тренер оголосив про завершення кар'єри. Проте пізніше Містер спростував цю заяву. За словами Луческу, його не вірно зрозуміли.
Звідки виникла історія із завершенням кар'єри? Зі сторони клубу, я не знаю, як її інтерпретували. Я ніколи цього не казав. Я йду тільки з команди,
– повідомив Луческу.
Румунським журналістам екстренер Динамо та Шахтаря повідомив, що досі знаходиться в Україні, але найближчим часом повернеться на батьківщину.
Я все ще тут. Ще день чи два, і я повернуся додому. Поки що думаю, що мені робити. Поїду на дачу, поїду додому та подивлюся, як там справи. На цей час я почуваюся добре фізично. Здоров'я мені дозволяє працювати,
– розповів Луческу.
Де працюватиме Мірча
- За інформацією румунських ЗМІ, Мірча Луческу може очолити бухарестське Динамо. Це рідний клуб Містера, в якому він провів більшу частину ігрової кар'єри. З 1985 до 1990 року фахівець п'ять сезонів очолював "червоних псів". Саме з цим клубом від здобув свої перші тренерські трофеї: чемпіонство Румунії (1989/90) та два Кубки Румунії (1985/96, 1989/90).
- В нинішньому чемпіонаті Румунії бухарестське Динамо знаходиться на дні таблиці. У 14 матчах "біло-червоні" здобули 10 очок. З минулого сезону команду очолює 43-річний Овідіу Бурке.