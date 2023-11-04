Непорозуміння в минулому: Шахтар зворушливо попрощався з Луческу після його відставки

У п'ятницю, 3 листопада, Мірча Луческу провів свій останній матч в українському футболі. Ним стало українське "Класичне" дербі.

У центральному матчі першого кола УПЛ-2023/2024 Динамо поступилося Шахтарю з рахунком 0:1, після чого румунський фахівець пішов у відставку. Зустріч проти колишньої команди закінчила його 15-річний етап перебування в українському футболі.

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Шахтар подякував Луческу за великий внесок в український футбол

"Гірники", які не найкращим чином свого часу сприйняли призначення румунського тренера в Динамо, зворушливо звернулися до легендарного спеціаліста після звістки про його відставку. Шахтар подякував Луческу за його внесок в український футбол та особисто в історію донецької команди, яка виграла свій єдиний Єврокубок саме під керівництвом досвідченого румуна.

"15 років своєї блискучої кар’єри Мірча Луческу присвятив роботі в українському футболі. Саме тут він досяг найбільших успіхів: виграв 25 трофеїв, ставши найтитулованішим тренером в історії незалежної України, 9 разів визнавався тренером року. Величезний внесок Мірчі Луческу в розвиток футболу в нашій країні неможливо переоцінити.

Його ігровий стиль завжди вважався одним з найяскравіших у європейському футболі, а тренерські ідеї та філософія були орієнтиром для багатьох колег. Румунський наставник виховав багато талановитих гравців, деякі з яких стали зірками українського та світового футболу.

Мірча Луческу відіграв визначну роль у сучасній історії донецького Шахтаря, ставши уособленням найуспішнішої ери клубу. Протягом 12 сезонів він здобув разом з командою безліч неймовірних перемог і завоював 22 трофеї, серед яких 8 титулів чемпіонів України та Кубок УЄФА 2009 року. Під його орудою Шахтар вийшов на новий рівень, отримавши визнання всієї футбольної Європи", – йдеться у заяві.

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Також донецький клуб подякував Мірчі Луческу за його позицію, адже той не залишив українські клуби, коли починалися два етапи воєнних дій – спочатку у 2014 у Донецьку, а потім у 2022 році на території всієї України:

Окремої поваги заслуговує те, що після початку війни на Донбасі 2014 року та повномасштабного російського вторгнення в лютому 2022 року Мірча Луческу не залишив Україну, а продовжив працювати, допомагати всіма силами українському футболу й підтримувати українців.



Цими досягненнями Мірча Луческу назавжди вписав своє ім’я в історію українського футболу і залишає Україну в статусі легенди. Дякуємо за все, Містере!

Нагадаємо, що київське Динамо вже оголосило ім'я нового тренера після неочікуваної відставки Луческу. Виконувачем обов'язків став Олександр Шовковський, чи залишиться він на постійній основі – наразі невідомо.

Кар'єра Луческу в Україні

Чемпіон України – 9 титулів

Кубок України – 7

Суперкубок України – 8

Кубок УЄФА – 1.

. У свої 78 років Мірча Луческу залишався найстаршим чинним тренером у світі. Окрім цього він є найтитулованішим тренером в українському футболі та входить у топ-3 у світовому.