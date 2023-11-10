Це найгірший міністр молоді та спорту, – олімпійська чемпіонка Захарова знищила роботу Гутцайта

У четвер, 9 листопада, Верховна Рада проголосувала за відставку Вадима Гутцайта з посади міністра молоді та спорту України. У минулому успішна спортсменка Стелла Захарова прокоментувала роботу Гутцайта на цій керівній посаді.

Олімпійська чемпіонка зі спортивної гімнастики розкритикувала роботу Вадима Гутцайта. На думку Стелли Захарової, Вадим вже колишній міністр молоді та спорту нашої країни робив багато обіцянок, які й залишались на рівні слів, але не втілювались у певні дії.

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Захарова: Коли щось виходить, то Гутцайт хвалить себе, а коли трапляються провали – звинувачує інших

Захарова сміливо назвала Гутцайта найгіршим міністром молоді та спорту за часів незалежної України. Колишня спортивна гімнастка заявила, що опцією Вадима Марковича було об'єднання українського спорту у складних для нашої країни умовах. Натомість в усіх федераціях завжди виникали певні непорозуміння та скандали. А Гутцайт лише сприяв цьому, хоча був міністрою із березня 2020-го.

Моя думка, що за останній час не було зроблено того, чого б хотілося. На превеликий жаль, міністр не виконав свої обіцянки. Я тривалий час перебуваю у спорті і можу сказати, що Гутцайт – це найгірший міністр молоді та спорту, який був в історії незалежної України,

– заявила олімпійська чемпіонка.

За слова Захарової, до Олімпійських ігор у Париж залишився лише один рік, але вона не може сказати, що було щось зроблено для розвитку Української федерації гімнастики.

Я навіть не можу згадати, що в нього вийшло. Коли щось виходить, то Гутцайт хвалить себе, а коли трапляються провали – звинувачує інших. Міністр має вміти брати на себе відповідальність, бо особисто йому довірили орган управління. Треба вміти визнавати помилки,

– додала Стелла Захарова.

Нагадаємо, що після відставки Гутцайта тимчасово виконувати обов'язки міністра молоді та спорту України буде його заступник Матвій Бідний.

Щоправда, без роботи Гутцайт не залишиться. Тепер Вадим Маркович сконцентрує свою увагу виключно на посаді президента Національного олімпійського комітету України, яку він очолив у листопаді 2022-го. Тоді його головним конкурентом був Жан Беленюк, але зірковий борець програв колишньому фехтувальнику.