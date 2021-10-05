Цуманіса оголосили зниклим без вести в понеділок. Згідно з даними судмедекспертизи, смерть настала внаслідок удушення.

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Повідомляється, що незадовго до цього він повідомив своєму другові про фінансові проблеми і бажання покінчити з собою.

Поліція з'ясує, чи настала смерть Цуманіса в результаті самогубства або ж вбивства.

Що відомо про Цуманіса

Цуманіс приєднався до Македонікоса цього літа. Раніше він виступав за Аріс, Ксанті, Пантракікос і Керкіру у вищій лізі Греції. Гравець виступав на позиції лівого захисника і за всю кар'єру взяв участь у 126 матчах.



Нікос Цуманіс помер / Фото ФК Македонікос