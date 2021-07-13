Відомого боксера Дегейла пограбували під час фіналу Євро-2020

Колишній чемпіон світу за версією IBF Джеймс Дегейл став жертвою пограбування. В олімпійського чемпіона 2008 року вкрали "золото" Олімпіади та Орден Британської імперії.

Дегегйл: Я спустошений

Пограбування сталося у будинку батьків Дегейла під час фінального матчу Євро-2020 між Англією та ​​Італією.

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"Будинок моїх батьків був пограбований минулої ночі, коли наші хлопчики намагалися повернути трофей додому. Грабіжник забрав два моїх призових майна – мою олімпійську золоту медаль і мій Орден Британської імперії.

Вони нічого не варті ні для кого, крім мене. Це два досягнення, які я ціную у моїй боксерській кар'єрі.

Я спустошений, мені потрібно повернути свої медалі. Чи може хто-небудь допомогти, повідомивши будь-яку інформацію, якою ви володієте? Будь ласка, поділіться цим по всьому світу", – написав Дегейл в інстаграмі.

Також Джеймс опублікував фото і відео з камер спостереження, на яких грабіжник скоює крадіжку.

Що відомо про Дегейла?