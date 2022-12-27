Отримав чемпіонську відпустку: коли Мессі зіграє свій перший матч за ПСЖ після ЧС-2022

Ліонель Мессі з яскравими емоціями підходить до відновлення розіграшу французької Ліги 1. Аргентинець переміг на чемпіонаті світу-2022 у Катарі.

Вже 28 грудня ПСЖ проведе свій перший офіційний матч після ЧС-2022. Суперником парижан буде Страсбург. Поєдинок точно пропустить один із лідерів атаки ПСЖ Ліонель Мессі.

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Заслужений відпочинок

Новоспечений чемпіон світу-2022 отримав невелику відпустку від ПСЖ. Лео насолоджується відпочинком у рідній Аргентині.

Мессі повернеться до тренувального процесу на початку нового 2023 року, а точніше 3 січня. Ліонель може допомогти команді вже у матчі проти Анже, який відбудеться 11 січня 2023 року.

Відтак, Мессі пропустить найближчі три матчі ПСЖ – проти Страсбурга (28 грудня), Ланса (1 січня) та Шатору в 1/32 фіналу Кубка Франції (6 січня).

Після 16 турів ПСЖ лідирує у французькій Лізі 1, маючи у своєму активі 41 очко. А це на 5 балів більше, аніж має другий Ланс.

Мессі у сезоні-2022/2023 відіграв у футболці паризького клубу вже 19 матчів, у яких відзначився 12 голами та 14 асистами.