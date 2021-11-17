Відомий український призер Олімпіади помер у Росії

Дворазовий срібний призер Олімпійських ігор з легкої атлетики Леонід Бартенєв помер у віці 88 років. Причина смерті не називається.

Бартенєв був родом з Полтави, виступав за клуб "Буревісник" з Києва. Згодом переїхав у Москву.

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"Леонід Володимирович все своє життя присвятив легкій атлетиці. Він сам був блискучим спортсменом, а пізніше став не менш блискучим тренером", – йдеться у повідомленні, опублікованому на офіційному сайті ВФЛА.

Хто такий Леонід Бартенєв

Бартенєв двічі вигравав срібні олімпійські медалі в естафеті 4х100 (1956, 1960). Також на його рахунку дві "бронзи" чемпіонатів Європи у тій же дисципліні (1954, 1958).

Після завершення спортивної кар'єри Бартенєв зайнявся тренерською діяльністю. Серед його учнів були чемпіони та призери Олімпійських ігор та чемпіонатів Європи Ірина Назарова, Галина Бухаріна, Людмила Сторожкова та Надія Ільїна.