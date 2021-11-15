Перша ракетка світу Джокович емоційно відреагував на перемогу Сербії: відео святкування

15 листопада 2021 , 17:59
Читать новость на русском

Джерело:

BirdieFootball

Перша ракетка світу Новак Джокович не приховував своїх емоцій після перемоги Сербії у вирішальному матчі відбору на чемпіонат світу-2022. Серби обіграли португальців.

Кричав у вікно

Тенісист, який зараз перебуває у Турині на підсумковому турнірі АТР, емоційно відреагував на перемогу збірної Сербії. 

До теми Сербія сенсаційно вийшла на чемпіонат світу, Іспанія теж поїде у Катар

У своєму інстаграмі Джокович виклав відео того, як він святкує вихід національної команди на чемпіонат світу у Катарі. 

Іменитий тенісист був настільки натхнений перемогою сербів, що відчиняв вікно та вітався з перехожими. 

Відео емоцій тенісиста після перемоги Сербії

  • Команда Сербії у заключному матчі обіграла португальців та піднялася на перше місце групи A. Завдяки голу Олександра Мітровича серби можуть збирати валізи до Катару. 
  • 34-річний сербський тенісист Новак Джокович очолює рейтинг ATP.
Автор: Дарина Жданович