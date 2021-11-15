Перша ракетка світу Джокович емоційно відреагував на перемогу Сербії: відео святкування
15 листопада 2021 , 17:59Читать новость на русском
Джерело:BirdieFootball
Перша ракетка світу Новак Джокович не приховував своїх емоцій після перемоги Сербії у вирішальному матчі відбору на чемпіонат світу-2022. Серби обіграли португальців.
Кричав у вікно
Тенісист, який зараз перебуває у Турині на підсумковому турнірі АТР, емоційно відреагував на перемогу збірної Сербії.
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У своєму інстаграмі Джокович виклав відео того, як він святкує вихід національної команди на чемпіонат світу у Катарі.
Іменитий тенісист був настільки натхнений перемогою сербів, що відчиняв вікно та вітався з перехожими.
Відео емоцій тенісиста після перемоги Сербії
- Команда Сербії у заключному матчі обіграла португальців та піднялася на перше місце групи A. Завдяки голу Олександра Мітровича серби можуть збирати валізи до Катару.
- 34-річний сербський тенісист Новак Джокович очолює рейтинг ATP.