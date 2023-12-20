Зазначимо, що Гарт Вуд був засуджений за напад на колишнього хлопця своєї дівчини. У подкасті "Я ловлю вбивць з Гері Джубеліном", він розповів про свій досвід за ґратами.

Дивіться також Навіть Ломаченко його переможе: відомий промоутер поставив під сумнів силу чемпіона світу

Боксер про життя у в'язниці

Зокрема ексбоксер розповів про наркотики у в'язниці.

"Я очікував, що це буде більше схоже на чоловічий досвід, де всі – круті хлопці. Я думав, що зіштовхнуся з хлопцями, які хотіли битися зі мною, але більшість з них були наркозалежними і психічно хворими. Там були семеро хлопців на важкій дозі (героїну). Вони всі користувалися одним шприцом. Але був один хлопець, у якого був СНІД. Він був останнім, хто повинен був вколотися. Це просто показує, на що вони готові піти заради наркотиків", – сказав Гарт Вуд.

Також австралійський боксер розповів, що у в'язниці він багато тренувався. Він там знайшов людей, які теж цікавилися спортом.

"Я потрапив до групи людей – не до банди, а до людей, які хотіли тренуватися – і скажу вам, що я пройшов там одні з найважчих тренувань. Ми робили багато підтягувань, повзання ведмедя, присідань, віджимань. Це було схоже на велике коло, яке тривало майже 40 хвилин, і після перших кількох занять я не міг ходити протягом наступних кількох днів. У в’язниці я познайомився з дуже хорошими людьми, але були й злісні виродки, з якими я не хотів би більше зустрічатися", – сказав Вуд.

Що відомо про ексбоксера