Шевченко проти Зінченка: відомі зіркові склади на благодійний матч на підтримку України

Амбасадори UNITED24 Андрій Шевченко та Олександр Зінченко уже зібрали команди на матч-підтримку заради України. Поєдинок стане спраді "зірковим парадом".

У Лондоні, 5 серпня, на Стемфорд Брідж відбудеться благодійний матч на підтримку України. Його мета – зібрати кошти для відбудови Михайло-Коцюбинського ліцею на Чернігівщині, зруйнованого окупантами в березні 2022 року.

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Визначилися футболісти, які візьмуть участь у благодійному поєдинку, який націлений на те, би зібрати кошти задля України. Представниками обох колективів стануть Андрій Шевченко та Олександр Зінчекно, які добре знайомі з англійським, а конкретніше лондонським та футболом, та які займались формацією обох зіркових складів.

Зокрема, до складу володаря "Золотого м'яча" увійдуть такі футболісти, як Михайло Мудрик (нинішній гравець Челсі), Джанфранко Дзола (колишній гравець Челсі), Рікарду Карвалью (ексгравець Челсі) , Лука Тоні (ексгравець збірної Італії), Діда (ексгравець Мілана), Массімо Оддо (ексгравець Мілана), Карло Кудичіні (ексгравець Челсі), Вільям Галлас (ексгравець Челсі), Клод Макелеле (ексгравець Челсі), Самюель Ето'О (ексгравець Челсі), Майкл Ессьєн (ексгравець Челсі), Фабіо Каннаваро (ексгравець Реала), Кларенс Зеєдорф (ексгравець Мілана). Тренером цього колективу стане Емма Хейз, яка на даний момент очолює жіночий склад Челсі.

Команду Зінченка формувати наступні гравці: Єнс Леманн (ексгравець Арсенала), Джолеот Лескотт (ексгравець МанСіті), Патрік Бергер (ексгравець Ліверпуля), Стюарт Пірс (ексгравець МанСіті), Пер Мертесакер (ексгравець Арсенала), Йон-Арне Ріїсе (ексгравець Ліверпуля), Роббі Кін (ексгравець Ліверпуля), Антоніо Валенсія (ексгравець МЮ), Патрік Вієйра (ексгравець Арсенала), Вес Морган (ексгравець Лестера), Джек Вілшер (ексгравець Арсенала), Бакарі Санья (ексгравець МанСіті), Едгар Давідс (ексгравць Ювентуса), Шота Арвеладзе (ексгравець Аякса).

Також на благодіний матч анонсувалась участь Жерарда Піке , проте у даному списку його особа відсутня. Також варто зазначити, що Бакарі Санья нешодавно взяв участь у виставковому матчі у Росії.

Склади на благодійний матч / Трибуна