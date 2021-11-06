Відомі зарплата і помічники Шевченка в італійському Дженоа

6 листопада 2021 , 16:24
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Джерело:

сайт Джанлуки Ді Марціо

Екстренер збірної України Андрій Шевченко близький до того, щоб очолити італійський клуб Дженоа. Відомі нові деталі контракту.

Шевченко буде працювати з перевіреною командою 

Інсайдер Джанлука Ді Марціо запевняє, що разом із українцем до Італії відправиться весь його штаб. Андреа Малдера та Мауро Тассоті допомагатимуть українському фахівцеві. Вони 5 років працювали з ним у збірній України.

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Зазначають, що Шевченко прилетить до Італії у вівторок.

У генуезькому клубі 45-річний фахівець зароблятиме 1,8 мільйона євро на рік без урахування бонусів.

 "Грифони" на своєму офіційному сайті оголосили про звільнення головного тренера Давіде Баллардіні.

Що відомо про перехід Шевченка до Дженоа

  • Раніше повідомлялося, що Шевченко може очолити італійський клуб Дженоа
  • В екстренера збірної України є два варіанти: трирічна угода, або ж дворічний контракт з опцією продовження на третій рік.
  • 15 листопада американська інвестиційна компанія "777 Partners" офіційно стане новим керівництвом клубу. Вони хочуть, щоб Дженоа був впізнаваний не лише в Італії, а й за кордоном.
  • Італійський клуб Дженоа став першим чемпіонам Італії. Команда здобула 9 Скудетт.
  • Останнім місцем роботи Андрія Шевченка була збірна України, з якою він доходив до чвертьфіналу Євро-2020.
  • Зірковий футболіст покинув команду 1 серпня після закінчення контракту.

"Грифони" на своєму офіційному сайті оголосили про звільнення головного тренера Давіде Баллардіні.

 

Автор: Дарина Жданович