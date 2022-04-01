Відомі російські спортсмени стали амбасадорами бренду "Zasport"

Російські атлети стали амбасадорами бренду спортивного одягу "Zasport", який має відношення до влади Росії. Ці ж спортсмени були присутні на концерті в "Лужниках".

Згадали про власний бренд

Більшість російських спортсменів відсторонені від участі у міжнародних турнірах. До того ж відомі бренди відмовляються співпрацювати з окупантами.

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Хоч на Росії й люблять кричати, що "спорт внє палітікє", проте свою політичну верхівку вони радо підтримують.

У середині березня в Москві відбувся пропагандистський концерт, присвячений окупації Росії території Криму. На ньому були присутні і російські спортсмени, серед яких – лижник Алєксандр Большунов, плавець Євгеній Рилов та інші, які підтримали дії президента Росії Владіміра Путіна.

Оскільки більшість російських спортсменів залишилися без спонсорства міжнародних відомих компаній, вони вирішили підтримати своє, вітчизняне.

Вони вирішили стати амбасадорами російського бренду "Zasport", який виробляв екіпірування для представників збірної ОКР на останніх Олімпіадах.

Крім Рилова, представниками бренду стали шахіст Сергій Карякін, гімнаст Іван Куляк, фігуристи Нікіта Кацапалов та Вікторія Сініцина, синхроністка Алєксандра Пацкєвіч. Усі вони підтримали воєнні дії президента Росії щодо України.

Засновницею бренду "Zasport" є дизайнерка Анастасія Задоріна. Вона є донькою Міхаїла Шекіна – генерал-полковника Федеральної служби безпеки Росії.

Російські атлети прямо підтримують путінський режим, підтримують кроваві злочини окупантів. А потім вони будуть говорити нам, що спорт поза політикою?