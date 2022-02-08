Відмовився говорити про війну: Шмуратко знову відзначився патріотичним настроєм в Пекіні

Фігурист Іван Шмуратко відмовився говорити з американськими журналістами про ситуацію в Україні, на яку погрожує напасти Росія.

Шмуратко відреагував на запитання американської журналістки після свого прокату у короткій програмі на Олімпійських іграх у Пекіні. Репортер із Sports Illustrated запитала українця, чи переживає він про ситуацію на Батьківщині, повідомляє 24 канал.

До слова Українець Шмуратко після відмови від російської мови яскраво виступив на Олімпіаді

"Вибачте, або питання про фігурне катання, або я пішов відпочивати", – відповів Шмуратко.

Раніше в Пекіні Іван Шмуратко відмовився спілкуватися з російськими журналістами російською мовою – лише українською чи англійською. "Я українець", – пояснив росЗМІ фігурист.

Хто такий Іван Шмуратко