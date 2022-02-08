Відмовився говорити про війну: Шмуратко знову відзначився патріотичним настроєм в Пекіні
8 лютого 2022 , 10:10Читать новость на русском
Фігурист Іван Шмуратко відмовився говорити з американськими журналістами про ситуацію в Україні, на яку погрожує напасти Росія.
Шмуратко відреагував на запитання американської журналістки після свого прокату у короткій програмі на Олімпійських іграх у Пекіні. Репортер із Sports Illustrated запитала українця, чи переживає він про ситуацію на Батьківщині, повідомляє 24 канал.
До слова Українець Шмуратко після відмови від російської мови яскраво виступив на Олімпіаді
"Вибачте, або питання про фігурне катання, або я пішов відпочивати", – відповів Шмуратко.
Раніше в Пекіні Іван Шмуратко відмовився спілкуватися з російськими журналістами російською мовою – лише українською чи англійською. "Я українець", – пояснив росЗМІ фігурист.
Хто такий Іван Шмуратко
- 20-річний український фігурист, який представляє Київ. Для нього це дебютні Олімпійські ігри. На рівні чемпіонатів світу його найвищий результат – 21 місце, яке забезпечило Україні олімпійську ліцензію.
- На чемпіонаті Європи-2022 показав найкращий за 20 років результат України в чоловічому одиночному катанні – 12 місце.