Відмовилась судити турнір ворогів: в окупованій Новій Каховці викрали українську арбітриню
Окупанти продовжують робити злочинні дії на тимчасово окупованих українських землях. Футбольну арбітриню Ірину Петрову запроторили до відділку поліції.
Злочинні дії окупантів
9 травня група п'яних чоловіків із георгіївськими стрічками забрали у відділок поліції футбольну тренерку та арбітриню Ірину Петрову. Начебто вона відмовилась судити матчі турніру, який організувала проросійська влада тимчасово окупованої Нової Каховки.
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На Ірину близько 16:00 напали біля її власного будинку у рідному місті. Наразі невідомо, навіщо окупанти вчинили цей злочин із викраденням 37-річної тренерки.
До війни Олена Петрова призначалась на поєдинки міжнародних жіночих змагань, а також національних серед чоловіків. Це вона поєднує з роботою тренера з футболу.
Цікаво, що раніше арбітриня УАФ була учасницею мирних мітингів на підтримку України у рідній Новій Каховці. Українці, які проживають у цьому місті, з перших днів війни виходять на вулиці, показуючи "визволителям", що їм не вдасться зробити місто російським.
Петрова з синьо-жовтим плакатом із написом "Нова Каховка – це Україна" виходила на українські акції на окупованій загарбниками території.
Раніше Петрова розповідала, що цікавилась інформацією, як виїхати з Нової Каховки у більш безпечне місце. Але довкола усі міста теж піддаються обстрілами окупантів. Арбітриня зазначала, що не може виїхати за кордон через батьків. Вона не збирається кидати їх, коли їх рідне місто окупували вороги з Росії.
Відзначимо, що чимало українських арбітрів отримали призначення у закордонних чемпіонатах. Але є дуже багато таких, які змінили свисток на зброю у руках.
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І знову повідомлення з сусідньої Нової Каховки про викрадення людини.
Сьогодні, 09 травня, біля під’їзду свого будинку на проспект Дніпровському біля 16:00 години групою людей в цивільному одязі з георгіївськими стрічками було забрано молоду дівчину Петрову Ірину Володимирівну, 1983 року народження.
Як повідомили очевидці, чоловіки були в нетверезому стані і примусово відвели дівчину до відділення поліції, де вона зараз і знаходиться.
Петрова Ірина працює спортивним тренером з футболу.