US Open-2023: хто з українців зіграє у Відкритому чемпіонаті США по тенісу

Наприкінці серпня стартує Відкритий чемпіонат США по тенісу. Одразу п'ять українських тенісисток потрапили в основну сітку змагань.

Організатори американського "мейджора" опублікували списки заявок тенісистів. Очолюють перелік учасників торішні тріумфатори US Open – Іга Швьонтек з Польщі та іспанець Карлос Алькарас.

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Хто з українців стартує на US Open-2023

Одразу з основного раунду розпочнуть турнір п'ять українських тенісисток: Еліна Світоліна, Ангеліна Калініна, Марта Костюк, Леся Цуренко, Катерина Байндл. У кваліфікації мають зіграти Даяна Ястремська, Дар'я Снігур, Катаріна Завацька та Юлія Стародубцева.

У чоловіків до альтернативного списку потрапили двоє українців: Віталій Сачко та Олексій Крутих.