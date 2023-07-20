US Open-2023: хто з українців зіграє у Відкритому чемпіонаті США по тенісу
Джерело:US Open
Наприкінці серпня стартує Відкритий чемпіонат США по тенісу. Одразу п'ять українських тенісисток потрапили в основну сітку змагань.
Організатори американського "мейджора" опублікували списки заявок тенісистів. Очолюють перелік учасників торішні тріумфатори US Open – Іга Швьонтек з Польщі та іспанець Карлос Алькарас.
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Хто з українців стартує на US Open-2023
Одразу з основного раунду розпочнуть турнір п'ять українських тенісисток: Еліна Світоліна, Ангеліна Калініна, Марта Костюк, Леся Цуренко, Катерина Байндл. У кваліфікації мають зіграти Даяна Ястремська, Дар'я Снігур, Катаріна Завацька та Юлія Стародубцева.
У чоловіків до альтернативного списку потрапили двоє українців: Віталій Сачко та Олексій Крутих.
- Зазначимо, що Відкритий чемпіонат США по тенісу – це останній з чотирьох турнірів серії Grand Slam. Змагання відбуваються у місті Нью-Йорк на кортах місцевого Національного тенісного центру. Усі корти турніру мають хардове покриття. Матчі проводяться на відкритому повітрі.
- Відбірковий турнір розпочнеться 22 серпня і триватиме до 25 серпня. Основна сітка US Open стартує 28 серпня і завершиться у неділю, 10 вересня.