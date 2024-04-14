Леверкузен у вогні: ексгравець Баварії облив тренера Баєра пивом з гігантського бокалу – відео

Фанати та гравці Баєра оскаженіли після оформлення чемпіонства у Бундеслізі. Один із футболістів вирішив суто по-німецьки привітати Хабі Алонсо з успіхом.

В Німеччині першої з топ-ліг Європи визначився чемпіон 2023-2024. За п'ять турів до фінішу дострокове чемпіонство гарантував собі леверкузенський Баєр, пише 24 канал.

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Баєр святкує

Команда Хабі Алонсо знищила вдома Вердер (5:0) та стала недосяжною для переслідувача Баварії. Після гри фанатів "фармацевтів" охопила ейфорія.

Вболівальники масово вибігли на поле та святкували чемпіонство разом з гравцями. Не стихали і леверкузенські паби. Крім того, самі гравці Баєра ефектно відсвяткували у роздягальні.

Відео святкувань на "БайАрені":

Дісталась порція уваги Хабі Алонсо від захисника Йосіпа Станішича. Вихованець Баварії облив іспанського коуча великим келихом з пивом, що стало несподіванкою для тренера.

Станішич облив Алонсо пивом:

Втім Алонсо не розлютився на свого підопічного, а лише посміявся із ситуації. Ба більше, Хабі запропонували скуштувати місцевого пива з велетенського бокалу, від чого він не відмовився.

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Зазначимо, що для Баєра це перше в історії чемпіонство, до цього команда лише п'ять разів ставала другою в Бундеслізі. До того ж, підопічні Алонсо ще можуть оформити требл цього сезону, адже вийшли у фінал Кубка Німеччини та продовжують виступи в Лізі Європи.