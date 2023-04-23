Гол Чигринського врятував Іонікос в битві аутсайдерів: відео голу ексодноклубника Мессі
Досвідчений захисник Дмитро Чигринський нагадав про себе у поєдинку чемпіонату Греції проти Левадіакоса. Саме гол українця дозволив його команді заробити одне очко.
У 4-му турі плей-оф раунду аутсайдерів грецької Суперліги зустрічалися команди Левадіакос та Іонікос Дмитра Чигринського. У стартовому складі гостей на поле вийшов Дмитро Чигринський, пише 24 Канал.
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Першими відкрили рахунок у матчі футболісти Іонікоса. Після провального початку другого тайму команда українця опинилася в ролі наздоганяючих.
Гра наближалася до свого завершення, коли за справу взявся ексгравець Барселони та Шахтаря Дмитро Чигринський. На 89-й хвилині поєдинку 36-річний захисник забив рятівний гол після подачі з кутового. До речі, це перший гол в сезоні харизматичного центрбека.
Відео голу Чигринського
Гра так і завершилася з рахунком 2:2. Команда Чигринського займає 13-ту сходинку в турнірній таблиці. До рятівного місця Іонікосу не вистачає 1 очка.
- Нагадаємо, що Дмитро Чигринський з вересня 2021 року захищає кольори Іонікоса.
- За цей час українець зіграв 50 матчів та забив 2 голи.
- Контракт з грецьким клубом у Дмитра завершується наприкінці липня 2024 року.
- Трансферна вартість колишнього одноклубника Мессі становить 250 тисяч євро.