"Мессі кращий за тебе": хлопець потролив Роналду після складного матчу за Аль-Наср – відео

5 березня 2023, 16:55
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Португальський форвард був рознервований після непростої перемоги своєї команди над аутсайдером. Йому під руку потрапив фанат суперника, але CR7 знайшов, чим йому відповісти.

Цього року Кріштіану Роналду запалює в чемпіонаті Саудівської Аравії, пише 24 канал. Ще у грудні португалець перейшов до команди Аль-Наср, де отримує близько 200 мільйонів євро на рік.

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Кріштіану вже встиг забити аж 8 голів у шести матчах, віддавши два асисти. Правда, в останньому з них CR7 промовчав, хоч це і не завадило його команді перемогти аутсайдера турніру Аль-Батін (3:1) у складному поєдинку.

Після гри Роналду був у не найкращому гуморі. Під час покидання поля форвард зустрівся із маленьким хлопчиком, який вирішив його потролити: "Мессі кращий за тебе".

Відео троллінгу Роналду:

Кріштіану ж спокійно пройшов повз хлопця, лише кинувши у відповідь фразу, що це був легкий матч. До слова, Аль-Наср всі три свої голи забив у компенсований час.

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Відзначимо, що після 19-ти турів у чемпіонаті Саудівської Аравії "синьо-жовті" продовжують йти на першому місці. Підопічні Руді Гарсії випереджають Аль-Іттіхад на два бали та Аль-Шабаб – на шість.

Відеоогляд матчу Аль-Наср – Аль-Батін:

 

Автор: Анатолій Дерека