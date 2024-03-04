Епічний промах: Голанд з одного метра не забив у порожні ворота – курйозне відео
Навіть норвезька машина із забивання голів іноді дає збої. Курйозний епізод за участю Ерлінга Голанда відбувся під час "манкуніанського дербі".
Манчестер Сіті здобув вольову перемогу над Манчестер Юнайтед (3:1) у центральному матчі 27-го туру АПЛ. У команді Гвардіоли дублем відзначився Філ Фоден, а ще один результативний удар на рахунку Ерлінга Голанда, пише 24 Канал.
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Легше було забити
Проте не все так райдужно складалося для "містян" у першій половині гри. "Червоні дияволі" завдяки фантастичному удару Рашфорда повели у рахунку.
За рахунку 1:0 на користь МЮ чудовий шанс забити отримав найкращий бомбардир АПЛ Ерлінг Голанд. Родрі скинув м'яч на форварда, який перебував на відстані одного метра від порожніх воріт. Однак "гол-машина" промахнувся з убивчої відстані.
Відео промаху Голанда
На щастя, Голанд зумів реабілітуватися наприкінці зустрічі, забивши третій гол у ворота Юнайтед.
Коментар Гвардіоли
Після матчу Пеп Гвардіола прокоментував промах норвежця. Головний тренер "містян" пояснив різницю між видатними гравцями та посередніми.
"Мені пощастило керувати багатьма визначними гравцями. І вони забувають про втрачені моменти в ту саму секунду. Забувають так швидко, як це можливо.
І футболісти, і баскетболісти промахуються. Але потім вони просто усміхаються і рухаються далі, як і зробив Голанд. У нього неймовірна здатність забувати таке. Це те, що характеризує визначних гравців", – сказав Гвардіола.Довідка. У сезоні 2023/24 чемпіонату Англії Ерлінг Голанд забив 18 голів у 22 матчах. Наразі норвежець очолює список бомбардирів АПЛ. Свій наступний матч МанСіті зіграє 6 березня в рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Копенгагена.