Циганков на презентації в Жироні зіграв у футбол з пухнастим улюбленцем: кумедне відео

Український футболіст Віктор Циганков підписав контракт з іспанською Жироною. Клуб нестандартно провів презентацію свого найкоштовнішого новачка.

На презентацію Віктор Циганков прийшов не один, а разом зі своїм улюбленцем собакою Лакі. На газоні стадіону "Монтиліві" 25-річний футболіст та його песик зіграли у імпровізований футбольний матч.

Читайте також Скоро зустріч із Левандовським: коли Циганков може дебютувати за Жирону – календар матчів

Віктор Циганков мав втримати в ногах м'яч, а Лакі його відібрати. Тваринка на відмінно виконала своє завдання, позбавивши свого господаря м'яча.

Відео гри Циганкова та його собаки Лакі

Варто зазначити, що спонсором Жирони є компанія Gosbi, яка виготовляє корм для тварин. Більше того, Жирона планує дозволити вболівальникам відвідувати матчі разом зі своїми собаками.

А символом команди є лабрадор-ретрівер на прізвисько Каня, яка приймає участь на офіційних заходах Жирони.

Нагадаємо, Віктор Циганков став найдорожчим трансфером Жирони. Каталонці заплатили за його перехід 5 мільйонів євро.

Українець також є найдорожчим гравцем середняка Ла Ліги – його вартість становить 22 мільйони євро.

Віктор буде виступати у Жироні під 8 номером.

Дебют Циганкова у чемпіонаті Іспанії може відбутися 22 січня. У цей день його нова команда зіграє на виїзді проти Вільярреала. Після 17-ти турів Жирона посідає 11-те місце в турнірній таблиці.