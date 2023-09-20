Сталося щось паранормальне: у Лізі чемпіонів воротар припустився дикої помилки – відео фейлу

Поєдинок Ліги чемпіонів між Манчестер Сіті та Црвеною Звездою видався насправді феєричним. Були й епізоді, котрі можна розбирати по кадрах.

Голкіпер сербської команди Омрі Глазер припустився дикої помилки у грі з "містянами". Воротар перебував під неймовірним тиском увесь матч, пише 24 Канал.

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Нелогічний розвиток подій для кіпера

Манчестер Сіті здолав у першому турі Ліги чемпіонів Црвену Звезду із рахунком 3:1, та от цікаво, що за підсумками першого тайму попереду були "біло-червоні", котрі витримали тиск англійців та ще й навіть спромоглися забити гол. Головним героєм сербського колективу безумовно був голкіпер команди Омрі Глазер, який у першому примудрився вберегти ворота Црвени Звезди "сухими" за 22 ударів від Манчестер Сіті (у сербів був всього удар, який став результативним).

Другий тайм Глазеру також давався добре, хоча він і пропустив логічний м'яч у його дебюті, проте все ж продовжував виконувати велику кількість неймовірних сейвів, що надихло впевненістю всю його команду. Та от за рахунку 1:1 сталося щось паранормальне. Глазер, який проводив, напевне, свій найкращий матч у кар'єрі припустився жахливої помилки, що вивело "містян" вперед. Альварез із Манчестер Сіті виконував подачу з-за меж карного майданчика, Омрі, у свою чергу, хотів кулаком вибити м'яч, проте промахнувся і той залетів у ворота.

Дивіться фейл Глазера:

Загалом Манчестер Сіті завдав у тому поєдинку 37 ударів по воротах та зумів забити ще один гол, що зробило фінальний рахунок 3:1. Омрі Глазер , у свою чергу, вкотре продемонстрував усю відповідальність воротарської позиції та те, що не дивлячись на неймовірну гру голкіпера, все ж згадають і його помилку.