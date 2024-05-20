Єдиний євротрофей для України: 15 років тому Шахтар став переможцем Кубка УЄФА

Донеччани залишаються єдиним клубом, який за часів незалежності України здобув єврокубок. У стамбульському фіналі Кубка УЄФА-2009 Шахтар переграв німецький Вердер.

Рівно 15 років тому, 20 травня 2009 року, донецький Шахтар здобув найголовніший трофей у своїй історії. "Гірникам" підкорився другий за значущістю єврокубок – Кубок УЄФА, пише 24 Канал.

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Несподіваний прорив Шахтаря

У сезоні 2008-2009 Шахтар на правах чемпіона УПЛ почав шлях у Лізі чемпіонів, де вийшов у групу. Проте у боротьбі з Барселоною, Спортінгом та Базелем донеччани посіли лише третє місце, хоч і набрали 9 очок.

Це дозволило підопічним Луческу опинитися у плей-оф Ліги Європи, де команда запалила. Донеччани пройшли Тоттенхем, ЦСКА і Марсель, а у півфіналі вирвали перемогу над київським Динамо в кінці матчу-відповіді.

Як проходив фінал

Фінал у Стамбулі складався непросто для "гірників". В середині першого тайму Луїс Адріано вивів Шахтар вперед після хитрого пасу від Раца та виходу сам на сам. Втім на перерву команди пішли за рівного рахунку.

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"Гірників" підвів Пятов, який після удару Налдо зі штрафного заніс м'яч у власні ворота. Другий тайм пройшов за рівної боротьби та без голів. А у екстратаймі Шахтар зміг вирвати омріяну перемогу.

На 97 хвилині Срна отримав м'яч на фланзі та прострілив у центр. Там Вердер забув накрити Жадсона і бразилець точним ударом прошив Візе та оформив золотий гол для "гірників".

Всі голи матчу Шахтар – Вердер у фіналі Кубка УЄФА-2009:

Історичний успіх України

Той Кубок так досі і залишається єдиним євротрофеєм в історії незалежної України. Шахтар ще двічі опинявся за крок від фіналу вже Ліги європи, але у 2016 та 2020 роках програвав півфінали Севільї та Інтеру відповідно.

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Найближчим до здобуття ще одного єврокубка за часів незалежності був Дніпро. Команда Мирона Маркевича сенсаційно пройшла у фінал Ліги Європи-2015, але там у результативній битві поступилась трофеєм Севільї (2:3).