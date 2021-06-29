Як Мбаппе не забив вирішальний пенальті у матчі Франція – Швейцарія на Євро-2020: відео

Збірні Франції та Швейцарії не зуміли виявити сильнішого в матчі 1/8 фіналу Євро-2020. Тож учасник чвертьфіналу визначався у серії пенальті. І тут ключовим став нереалізований удар Кіліана Мбаппе.

Основний час матчу між збірними Франції та Швейцарії закінчився внічию 3:3. Першими забили швейцарці, потім французи зрівняли рахунок та вийшли вперед. І були попереду 3:1. Врятувалася збірна Швейцарії завдяки голу на 90-й хвилині.

Як це було Швейцарія сенсаційно "викинула" Францію з Євро-2020, Мбаппе не забив вирішальний пенальті: відео

В овертаймі обидві команди голів не забили. Тож справа дійшла до серії пенальті.

Швейцарці усі свої п'ять ударів реалізували. Хоча після удару Варгаса (він пробивав четвертим) Льоріс таки зачепив м'яч. Але відбити як слід не зумів, і той залетів у ворота.

Французи свої чотири перші удари теж реалізували. Влучно пробили Погба, Жиру, Тюрам та Кімпембе. Тож черга пробивати дійшла до Мбаппе. Гравець пробив ліворуч від себе. А Зоммер у стрибку дістався до м'яча, відбивши його.

Спочатку ні Мбаппе, ні Зоммер так до кінця і не зрозуміли, що сталося. І лише через декілька секунд швейцарського голкіпера охопила радість. А в Мбаппе на обличчі – розгубленість.

Відео серії пенальті у матчі Франція – Швейцарія



Швейцарія перемогла Францію у серії пенальті та виходить в чвертьфінал. Там команда зіграє проти Іспанії.