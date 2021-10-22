Відео неймовірного голу Аллах'яра, який приніс першу перемогу українським командам в єврокубках

Першу перемогу на групових етапах єврокубків українські команди здобули лише 21 жовтня у дев'ятому матчі. Здобула її Зоря завдяки голу Аллах'яра.

Українські клуби невдало розпочали виступи на групових етапах єврокубків. Київське Динамо та донецький Шахтар не виграли жодного з трьох своїх матчів в Лізі чемпіонів (по одній нічиї та дві поразки), і не забили жодного голу.

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Луганська Зоря теж невдало стартувала у Лізі конференцій – дві поразки. Але мала у своєму активі забитий гол. Він був єдиний для українських клубів за вісім матчів.

Зламати невдалу статистику вдалося у матчі Зорі проти болгарського ЦСКА на виїзді. Перемогу луганчанам приніс вдалий удар Аллах'яра. Отримавши пас після вкидання ауту, форвард вирішив пробити майже з кута штрафного майданчика. Удар видався потужним та прицільним – м'яч влетів у дальній нижній кут воріт. Голкіпер до нього не дотягнувся.

Відео голу Аллах'яра



Цей гол не лише приніс першу перемогу українським клубам на груповій стадії єврокубків, але дозволив Україні скоротити відставання від Росії в таблиці коефіцієнтів УЄФА.