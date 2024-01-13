Чемпіон знехтував правилами: фігурист виконав заборонене сальто назад на ЧЄ-2024 – ефектне відео

На чемпіонаті Європи-2024 з фігурного катання визначився володар золотої медалі у чоловічому одночному катанні. Перевага француза Адама Сяо Хім Фа була настільки великою, що він вирішив побешкетувати.

Дворазовий чемпіон Франції Адам Сяо Хім Фа включив у довільну програму бекфліп – сальто назад у повітрі з приземленням на дві ноги. Фігурист вирішив здивувати публіку ефектною, але дуже ризикованою вправою, пише 24 Канал.

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Чемпіон виконав найнебезпечніший стрибок

Ба більше, цей стрибок був заборонений ще у 1976 році, коли його виконав Террі Кубічка. Пізніше лише француженка Сюрія Боналі повторила бекфліп на зимовій Олімпіаді-1998.

За використання забороненого стрибка судді зняли з уродженця Бордо два бали. Проте це не завадило 22-річному фігуристу стати чемпіоном Європи. У підсумку Адам Сяо Хім Фа набрав 276,17 бала, випередивши естонця Олександра Селевка (256,99). "Бронза" дісталася представнику Італії Маттео Ріццо (250,87).

Адам Сяо Хім Фа виконав заборонене сальто назад: дивіться відео

Зазначимо, що українець Іван Шмуратко зайняв підсумкове 14-е місце, набравши 210,65 бала. Під час виконання короткої та довільної програми 22-річний фігурист нагадав світу про війну в Україні.