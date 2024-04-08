Чеська дзюдоїстка відправила сама себе в нокаут під час бою ММА: курйозне відео фейлу

Люсі Дробенка-Котларова взяла участь у фрік-шоу у Празі та повеселила фанатів своєю незграбністю. Дзюдоїстка хотіла швидко повалити на октагон опонентку Регіну Лабажову, але у підсумку помилилась.

У Празі відбувся вечір боїв ММА Red Face 3. Частиною цього заходу було так зване фрік-шоу, де на ринг випускали зовсім непрофесійних бійців заради розваги для публіки, пише 24 канал.

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Поклала себе на октагон

Серед учасників була і чемпіонка з дзюдо Люсі Дробенка-Котларова, яка відрізняється зайвою вагою як для ММА. Проти неї в октагон вийшла в рази менша акторка Регіна Лабажова.

Дзюдоїстка майже весь бій ходила за Регіною і не могла її дістати. Втім коли Дробенка-Котларова вирішила піти в атаку, Лабажова вправно ухилилась та змусила суперницю потрапити у курйозну ситуацію.

Смішний нокдаун від Дробенки-Котларової:

Люсі не розрахувала рівновагу та сама влетіла у сітку октагону. Дівчині знадобився певний час, щоб прийти до тями та піднятися на ноги. Після наданої допомоги поєдинок продовжився.

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Правда, ненадовго. Регіна змогла штовхнути опонентку, від чого та одразу впала. Зрештою Лабажова використала задушливий прийом передпліччя, зафіксувавши цим свою перемогу.