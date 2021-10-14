Відео інциденту, який не потрапив в телеефір матчу Україна – Боснія і Герцеговина

Після закінчення матчу відбору на чемпіонат світу з футболу-2022 між збірними України та Боснії і Герцеговини на поле "Арени Львів" вибіг неадекватний уболівальник.

Страйкер, як зазвичай називають таких людей, перестрибнув рекламний щит і почав намотувати кола, рятуючись від стюардів.

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Через хвилину охорона стадіону наздогнала порушника і повалила його на газон. Судячи з фотографій, які були зроблені після затримання, хуліган не сильно засмутився, що його наздогнали.

Цей момент не потрапив в телеефір, але був знятий очевидцями на трибунах.

Відео інциденту

Україна – Боснія і Герцеговина: коротко про матч