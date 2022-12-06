Ветеран довів свою незамінність: відео голу Пепе у ворота Швейцарії

Перший тайм матчу 1/8 фіналу між збірними Португалії та Швейцарії пройшов під диктовку підопічних Сантуша. Вже на 33-й хвилині гри "червоно-зелені" вели в рахунку 2:0.

Збірна Португалія має чудові шанси залишити за бортом Мундіалю команду Швейцарії. В першому таймі перевага "європейських бразильців" втілилася у два забиті м'ячі.

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На 17-й хвилині гри рахунок відкрив форвард Бенфіки Гонсалу Рамуш. А на 33-й хвилині ветеран збірної Португалії Пепе подвоїв перевагу.

Бруну Фернандеш виконав подачу з кутового, на яку відгукнувся 39-річний захисник і головою відправив м'яч у лівий кут воріт.

Відео голу Пепе

Зазначимо, що Пепе проводить свій 132-й матч у футболці збірної Португалії, а забитий гол став для нього восьмим.