Забивають лише "старі": ексгравець Шахтаря Мхітарян відправив Мілан в нокаут – відео голу

Генріх Мхітарян подвоїв перевагу Інтера в італійському протистоянні у Лізі чемпіонів. Підопічні Піолі опинилися в ролі наздоганяючих у першому півфінальному матчі.

Одразу два голи побували у воротах Мілану на старті першого півфінального поєдинку з Інтером. На 7-й хвилині матчу боснієць Едін Джеко відкрив рахунок, пише 24 Канал.

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Не встигли підопічні Піолі оговтатися від гола 37-річного форварда "нерадзуррі", як рахунок став 2:0 на користь Інтера. Колишній гравець донецького Шахтаря Генріх Мхітарян отримав у штрафному майданчику пас від Федеріко Дімарко та вгатив м'яч у ворота "россонері". Майк Меньян знову опинився в ролі статиста в епізоді із пропущеним м'ячем.

Відео голу Мхітаряна

Зазначимо, що 34-річний вірменин не часто відзначається голами в нинішньому сезоні. У Лізі чемпіонів Генріх до матчу з Міланом забивав лише раз – у поєдинку групового раунду проти Вікторіії Пльзень (4:0).

До слова. Півфінальний матч-відповідь Інтер – Мілан відбудеться 16 травня.