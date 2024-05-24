Вперше після травми: Маліновський забив неймовірний гол у чемпіонаті Італії

Півзахисник збірної України успішно відзначив своє повернення у стартовий склад Дженоа. В матчі проти Болоньї Маліновському вдався ефектний удар з лінії майданчика.

В чемпіонаті Італії 2023-2024 проходять матчі останнього туру сезону. На п'ятницю винесена зустріч за участю Дженоа, яка приймає на своєму полі Болонью, пише 24 канал.

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Вперше після важкої травми, отриманої на початку квітня, у старт "грифонів" потрапив Руслан Маліновський. І це повернення виявилось для українця дуже успішним.

На 13 хвилині хавбек відгукнувся на пас від Мартіна та з лінії карного майданчик завдав більярдного удару у дальній кут. М'яч від стійки залетів у ворота Болоньї.

Відео голу Руслана Маліновського: