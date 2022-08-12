Пробив поміж ніг: гол українця Кочергіна приніс перемогу в єврокубках над Спартаком – відео
Український півзахисник Владислав Кочергін приніс перемогу своїй команді в матчі кваліфікації Ліги конференцій.
Владислав Кочергін в Польщі виступає за клуб Ракув. І вже встиг відзначитися трьома голами за команду в єврокубках. У двох випадках саме його влучні удари й приносили команді перемогу, повідомляє 24 канал.
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В четвер, 11 серпня, саме Кочергін забив єдиний гол за Ракув у матчі третього раунду кваліфікації у ворота словацького Спартака з міста Трнава. Українець відзначився у другому таймі, пробивши майже з кута воротарського майданчика. М'яч прошмигнув поміж ніг голкіперу.
Відео голу Кочергіна у ворота Спартака
Це вже третій гол Кочергіна в кваліфікації Ліги конференцій. До цього він двічі забивав Астані з Казахстану. В першому матчі в Польщі тоді був зафіксований розгром 5:0, а в Нур-Султані саме єдиний гол Кочергіна і приніс перемогу Ракуву над суперником.
Тепер в плей-офф кваліфікації Ліги конференцій Ракув зіграє проти чеської Славії. За команду з Праги виступає захисник збірної України Тарас Качараба.