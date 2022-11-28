Ексодноклубник Роналду подарував перемогу Бразилії: відео ефектного голу на ЧС-2022

Збірна Бразилії не без труднощів здобула перемогу в матчі проти Швейцарії. Переможний гол на свій рахунок записав півзахисник Каземіро.

"Пентакампеоне" зустріли шалений спротив в матчі проти Швейцарії. Фаворити поєдинку змогли відзначитись лише на 83-й хвилині.

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Гол бразильці створили надзвичайно ефектно. Вінгер Реалу Родріго зіграв на відкритого у штрафному майданчику Каземіро, який завдав удару в один дотик. Голкіпер швейцарців Янн Зоммер не зміг зупинити м'яч, який влучив у правий кут воріт.

Відео голу Каземіро

Нагадаємо, бразилець Каземіро захищає кольори англійського клубу Манчестер Юнайтед. У складі "селесао" хавбек зіграв 67 матчів, в яких відзначився 6 голами.