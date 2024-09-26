Довбик забив перший гол за Рому у єврокубках

Український форвард Роми Артем Довбик продовжив свою гольову серію. Бомбардир відкрив рахунок у матчі Ліги Європи проти Атлетіка Більбао.

У четвер, 26 вересня, свій перший матч основного етапу Ліги Європи зіграла італійська Рома. Команда Артема Довбика зустрічалася з іспанським Атлетіком Більбао, пише 24 Канал.

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Довбик забив у третьому поспіль матчі

Українець вийшов у стартовому складі "вовчиці". А на 32-й хвилині Артем відкрив рахунок у матчі. Нападник відгукнувся на пас Анхеліно та головою пробив повз голкіпера Атлетіка.

Відео голу Довбика

Зазначимо, що для Довбика це третій поспіль гол у складі італійської Роми, але перший у єврокубках. Попередні два м'ячі Артем забивав у матчах Серії А.

Нагадаємо, що у 3 турі Ліги Європи Рома зустрінеться з київським Динамо. Поєдинок відбудеться 24 жовтня.