У Роналду відібрали забитий м'яч на Мундіалі: відео голу у ворота Уругваю

Капітан збірної Португалії Кріштіану Роналду прийняв участь у гольовій атаці на ворота Уругваю. Проте автором голу став його експартнер по Манчестер Юнайтед.

Перевага збірної Португалії у матчі другого туру ЧС-2022 втілилась у забитий гол на 54-й хвилині матчу. Автором голу став хавбек Манчестер Юнайтед.

Читайте також Ексодноклубник Роналду подарував перемогу Бразилії: відео ефектного голу на ЧС-2022

Бруну Фернандеш віддав ідеальну передачу на свого колишнього одноклубника Кріштіану Роналду (Португалія), але м'яч не торкнувся голови форварди і полетів у правий кут воріт. Голкіпер Уругваю був безсилий врятувати свою команду.

Відео голу Бруну Фернандеша

До речі, цей гол став 12-м для Бруну Фернандеша у футболці збірної Португалії.