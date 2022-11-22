Після пропущеного голу від Австралії на 9-й хвилині матчу, завдання для Франції здобути перемогу в стартовому поєдинку Мундіалю-2022 сильно ускладнилося. Однак ще до перерви чинні чемпіони світу зуміли не лише відновити статус-кво, але й вийти вперед.

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Спочатку на 27-й хвилині зустрічі Тео Ернандес класно навісив на голову Адрієну Рабйо, який змусив голкіпера австралійців дістати перший м'яч із сітки.

Відео голу Рабйо

А ще за 5 хвилин Франція повела у рахунку. Відзначився Олів'є Жиру, якому асистував автор першого забитого м'яча французів - Рабйо.

Відео голу Жиру

Під завісу першої половини гри гарну нагоду забити другий гол мали й австралійці, однак воротаря збірної Франції Уго Льоріса підстрахувала стійка.

До речі, гол Олів'є Жиру став для нього 50-м у футболці французької збірної. Рекордсменом є Тьєрі Анрі – у нього 51 забитий м'яч за збірну.