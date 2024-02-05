День, який поставив футбол на паузу: чи відновиться УПЛ у річницю початку повномасштабної війни

Українські клуби продовжують підготовку до другої частини сезону-2023/2024. Хто працює за кордоном, а хтось готується в умовах зими в рідній країні (команди нижчих ліг).

Вже 24-25 лютого повинен відновитись футбол в Українській Прем'єр-лізі. Щоправда, не виключено, що матчі 18-го туру УПЛ-2023/2024 не будуть проводитись 24 лютого.

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День, коли українцям буде не до футболу

За інформацією джерела, з великою ймовірністю сезон УПЛ відновиться на день пізніше – 25 лютого (неділя).

Адже 24 лютого можуть оголосити днем Національної жалоби. Саме у цей день Росія розпочала жахливе повномасштабне вторгнення в Україну, яке продовжується до сьогодні.

Відзначимо, що перед відновленням УПЛ лише донецький Шахтар повернеться до офіційних матчів. 15 лютого "гірники" проведуть свій перший поєдинок проти французького Марселя. Команди зустрінуться у рамках плей-оф Ліги Європи. Матч-відповідь запланована на 22 лютого.

Розклад 18-го туру УПЛ

Олександрія – Шахтар

Рух – Полісся

Металіст 1925 – Динамо

Зоря – Ворскла

Дніпро-1 – Минай

ЛНЗ – Кривбас

Верес – Колос

Оболонь – Чорноморець

Перша частина кола закінчилась несподіваним лідерством Кривбаса, який у 17-ти турах набрав 34 бали. Стільки ж очок у другого Дніпра-1. Трійку лідерів замикає Полісся, у якого на два пункти менше. Шахтар із 31 очком йде четвертим.