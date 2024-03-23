Сподіваюсь на наших уболівальників, – Яремчук поділився очікуваннями від матчу з Ісландією

У вівторок, 26 березня, збірна України з футболу зіграє вирішальний матч відбору на Євро-2024. Суперником "синьо-жовтих" буде Ісландія.

Поєдинок відбудеться у Вроцлаві на "Tarczynski Arena". Очікується, що в цьому поєдинку буде аншлаг на стадіоні та пануватиме майже домашня атмосфера для українських футболістів.

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Скучив за українцями

Своїми думками щодо майбутньої гри поділився нападник збірної України Роман Яремчук, який став героєм матчу проти Боснії і Герцеговини. Він оцінив суперника та заявив, що з нетерпінням чекає поєдинку на очах земляків.

"Я думаю, це дуже організована команда. Їхній стиль гри більш простий, на контратаках. В обороні добре організовані. Я думаю, що це плюс-мінус Уельс, мені так здається. Моє бачення – три захисники, більше від оборони, є хороші люди, які вибігають в атаки. Буде непросто.

Сподіваюсь на наших уболівальників. Дійсно скучив за вболівальниками. Хлопці також. Коли граєш в Європі, то скучаєш за українцями, нашою атмосферою, хочеться їх порадувати, принести хороший настрій та поїхати на Євро,

– сказав Яремчук.

. Після забитого м'яча у ворота Боснії і Герцеговини Роман Яремчук вийшов на одноосібне п'яте місце серед найкращих бомбардирів збірної України . Наразі він має 14 голів у своєму активі й наступне взяття воріт зрівняє його з нинішнім тренером "синьо-жовтих" Сергієм Ребровим.

Нагадаємо, що матч Україна – Ісландія розпочнеться о 21.45 (за Києвом). До цього команди 4 рази зустрічалися між собою й наразі між ними зберігається паритет – по одній перемозі та 2 нічиї.