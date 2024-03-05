Тренер боснійців назвав козирі, які допоможуть їм переграти Україну у відборі до Євро-2024

У четвер, 21 березня, відбудуться матч раунду плей-оф відбору на Євро-2024. В одному з них Боснія і Герцеговина прийматиме збірну України.

Поєдинок відбудеться в Зениці на стадіоні "Біліно Поле". Напередодні майбутні господарі оголосили заявку на матч проти підопічних Сергія Реброва.

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Милошевич вірить у свою команду

Головний тренер збірної Боснії і Герцеговини Саво Милошевич прокоментував свій вибір гравців на вирішальні матчі. Він заявив, що це оптимальний склад із ресурсів, які мають боснійці, та розповів, чи здатна його команда здолати Україну.

"Я вірю і впевнений – це все найкраще, що є у Боснії і Герцеговини. Виходячи з того, що ми вже бачили, проаналізували та з того, у що ми плануємо грати – це найкраще, що ми маємо.

Чи здатна ця команда перемогти Україну та виграти й другий матч? Я переконаний, що так. Легко не буде, Україна має індивідуальну якість, це їм може допомогти. Але в таких іграх важливіше мати міцну, компактну команду, яка знає, чого вона хоче з першої до останньої хвилини,

– сказав Милошевич.

Зазначимо, що для виходу на Євро-2024 у плей-оф треба подолати два раунди. Переможець пари Боснія і Герцеговина – Україна у фіналі зійдеться з тріумфатором іншого півфіналу, в якому зіграють Ізраїль та Ісландія. Вирішальний матч буде зіграно 26 березня.