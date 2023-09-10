Із італійцями вже точно не зіграє: захисник Динамо покинув розташування збірної України

Збірна України з футболу взяла курс в італійський Мілан. Разом із командою на гру відбору на Євро-2024 не поїхав фланговий захисник київського Динамо Олександр Тимчик.

Футболісти "синьо-жовтих" перед відльотом провели відновлювальне тренування. Адже 9 вересня українці розписали нічию 1:1 із Англією.

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Остаточно вибув із обойми

Облегшене тренування провели ті футболісти, які зіграли тайм або більше у гір проти англійців. На щастя, серед цієї когорти футболістів був і захисник донецького Шахтаря Микола Матвієнко, якого Сергій Ребров змінив у перерві матчу.

Натомість Олександр Тимчик, який вже пропустив гру проти "трьох левів", покинув розташування збірної. Захисник київського Динамо так і не встиг відновитись до матчу проти Італії.

Футболіст продовжить відновлення запалення привідної групи м'язів стегна у столичному гранді. Олександр був другим гравцем Динамо, якого втратила збірна України ще перед грою проти Англії. Першим був Микола Шапаренко, який не встиг відновитись до вересневих матчів "синьо-жовтих".

Нагадаємо, що на війні проти Росії Тимчик втратив брата, який поклав своє життя за незалежність України.

Тепер Тимчик намагатиметься відновитись до гри Динамо проти Ворскли, який відбудеться 18 вересня, після матчів збірних.

Матч відбору на Євро-2024 Італія – Україна розпочнеться 12 вересня о 21:45 (за Києвом).